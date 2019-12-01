Gallos Blancos presenta su nuevo uniforme para la temporada bajo el lema "Somos 442"

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 21:36:26

Querétaro, México, 10 de julio de 2026.- Este sábado, el Centro Cultura y Educativo Manuel Gómez Morín fue el escenario para la presentación del nuevo plumaje de Gallos Blancos, bajo el lema “Somos 442”. El Querétaro Futbol Club lanzó su nuevo uniforme en un azul brillante que lo distinguirá en el estadio Corregidora.

Mientras que el uniforme color blanco destaca por su elegancia y diseño minimalista que lleva en el pecho el tradicional escudo del equipo.

Ambos uniformes tienen un sus mangas el acueducto representativo de la ciudad de Querétaro, lo cual indica su permanencia y arraigo en esta ciudad.