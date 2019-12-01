Futbolista sufre un paro cardíaco durante partido de la segunda división española

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 21:45:54

Santa Cruz de Tenerife, España, 2 de noviembre de 2026.- El futbolista Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sufrió un paro cardíaco durante un partido contra el Andorra, luego de recibir un fuerte golpe en el pecho durante una jugada. El jugador fue trasladado de emergencia a un hospital.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro, cuando ambos equipos empataban 2-2 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Durante una disputa por el balón, el portero del Andorra, Jesús Owono, golpeó accidentalmente el pecho del delantero.

Debido a la emergencia médica, el encuentro fue suspendido en el minuto 108 para que el futbolista recibiera atención. Posteriormente, el Tenerife informó que De Miguel permanecía en terapia intensiva y se encontraba estable, pese a la gravedad de su estado.

Luego de conocerse lo ocurrido, distintos clubes del fútbol español y la Real Federación Española de Fútbol expresaron su apoyo al jugador y a sus familiares, además de desearle una pronta recuperación.

Jesús de Miguel tiene 30 años y comenzó su trayectoria profesional en 2015 con el Leganés B. A lo largo de su carrera ha pasado por varios equipos españoles y llegó al Tenerife el año pasado.