Fórmula 1 en México: todo listo para el Gran Premio de este fin de semana

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- La Fórmula 1 regresará a la capital del país este fin de semana con el Gran Premio de México 2026, que se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La actividad comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 12:30 y las 16:00 horas, tiempo del centro de México. El sábado se realizará la tercera práctica a las 11:30 horas, mientras que la clasificación comenzará a las 15:00 horas para definir el orden de salida de los pilotos.

La carrera principal se disputará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas y está programada a 71 vueltas. Los aficionados podrán seguir la competencia, que forma parte de la recta final de la temporada 2026 del campeonato mundial de automovilismo.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez al circuito capitalino, ahora como piloto de Cadillac. Su participación genera expectación entre los aficionados, que podrán verlo competir nuevamente en casa tras su ausencia en el Gran Premio del año pasado.

Finalmente, el piloto mexicano celebrará sus 300 Grandes premios y se convertirá en el séptimo piloto en la historia de la F1 en alcanzar las 300 salidas (detrás de pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, etc.). Lo celebra en casa, con un casco especial que presenta diseños inspirados en la cultura prehispánica y los colores de la bandera mexicana.