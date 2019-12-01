Firma su cuarta victoria el Atlético Morelia-UMSNH en la TDP Femenil; venció a Cajeteras Celaya

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- Sin su goleadora Adriana Ramírez en la cancha, las Zorros de la UMSNH Femenil firmó su cuarta victoria y llegó 12 puntos. Sofía Medina abrió el marcador al minuto 14 y Fátima Casanova hizo el segundo al 34’ para que la oncena del Atlético Morelia Universidad Michoacana venciera 2-0 en la cancha de su estadio las visitantes Cajeteros Celaya, en partido correspondiente a la Jornada 5 del Grupo 5 de Liga de la Tercera División Profesional (TDP).

Fue un partido relativamente fácil para el conjunto universitario que, desde el silbatazo inicial, se adueñó de esférico, le dio rumbo al encuentro y atacó frontalmente la portería defendida por la guardameta celayense Araceli Rodríguez, quien tuvo tres grandes atajadas con las que evitó más anotaciones de las Zorros universitarias. De suyo el marcador no refleja con claridad lo que se vivió en el rectángulo del estadio de la UMSNH, porque le hizo falta la delantera que anotara.

Apenas iba el minuto 7 cuando Alexa Villalobos tiró de fuera del área, sin embargo, la guardameta sacó a dos manos. Al 12’ la misma jugadora universitaria tuvo otra opción clara de gol y sacó tiro muy cruzado que se fue fuera del poste derecho de la portería defendida por el conjunto celayense. Dos minutos después Sofía Medina recibió en las inmediaciones de la media luna desde donde sacó derechazo para vencer a la guardameta Araceli Rodríguez y meter el gol de la quiniela.

Corría 18’ cuando Alexa Villalobos tuvo su tercera oportunidad para ponerle número a la casa, pero su disparo fue enfriado por la cancerbera guanajuatense. Un minuto después el conjunto cajetero logró su primer disparo a portería y lo hizo por conducto de Gabriel Escamilla, la mejor jugadora del cuadro visitante. Sin embargo, las nicolaítas respondieron con categoría y, al 20’, Fátima Casanova, quien subía a bajaba constantemente, mandó un disparo sobre el travesaño.

CASANOVA

Atlético Morelia UMSNH jugaba cada vez mejor, gracias a su buena media cancha, la que en esta ocasión supo darle más fluidez al juego, habida cuenta que sus mediocampistas dejaron de retener y sobar tanto el balón como lo hacían en otros partidos, y debido también a Fátima Casanova en esa línea, quien al 34’ se fue al ataque, recibió pase cerca del área grande, controló y atacó con balón dominado, esperó la salida de la portera y tocó con el empeine derecho para hacer el 2-0.

En los siguientes 10 minutos las Zorros bajaron un poco la intensidad, sin embargo, Alexa Villalobos quien ha jugado los 5 partidos y no ha logrado anotar, tuvo dos opciones más de gol: 38’ mandó su zapatazo fuera del poste izquierdo y, al 45’, cruzó demasiado su disparo y el balón salió a un costado. Destacar, sí, que la número 21 luchó mucho, nunca bajó los brazos, dejó todo en la cancha, fue incisiva, frontal y muy participativa.

YÉPEZ

Para la parte complementaria, el entrenador del equipo visitante rearmó su cuadro y le apostó a fortalecer su media cancha y su zaga para que ya no le hicieran más goles a su equipo, lo que logró gracias a que no le dio respiro a las mediocampistas universitarias. De suyo, las cajeteras tuvieron varias llegadas a las inmediaciones del área grande de las Zorros, pero para su mala fortuna les falta potencia a sus atacantes, por lo que la zaga nicolaíta apagó todo intento.

Evelin Chantal Yépez fue la nicolaíta que más cerca estuvo de anotar el tercer gol del Atlético Morelia UMSNH, habida cuenta que al 64’ estrelló un largo disparo en el travesaño y, después, al 82’, sacó derechazo que atajó la guardameta Diana García, quien había ingresado al partido en sustitución de Araceli Rodríguez. Más, ya no hubo en el encuentro, y el Atlético Morelia UMSNH se quedó con los 3 puntos en disputa, con los que llegó a 12 unidades para ocupar el primer lugar, transitoriamente, en espera de lo que hagan Zamora y La Piedad Querétaro. Así sea.