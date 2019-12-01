FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 el próximo 6 de diciembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:20:40

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2025.– La FIFA anunció que el calendario oficial del Mundial 2026 será presentado el próximo 6 de diciembre, en una transmisión global en directo desde Washington D.C., Estados Unidos, donde se darán a conocer las fechas, horarios y estadios de los 104 partidos del torneo.

El anuncio se realizará casi 24 horas después del sorteo final, en el que se definirán los 12 grupos conformados por cuatro selecciones cada uno, un formato inédito para la Copa del Mundo.

La presentación estará encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por leyendas del fútbol mundial y representantes de las 42 selecciones ya clasificadas, además de delegados de los países que aún disputan los últimos cupos.

Durante la transmisión se incluirán análisis, reacciones y comentarios tras el sorteo, así como perfiles e historias relacionadas con las ciudades sede que recibirán a miles de aficionados en junio y julio de 2026.

El evento podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de FIFA, entre ellas FIFA.com y el canal oficial de YouTube.

En su comunicado, el organismo rector del fútbol explicó que el proceso de asignación de partidos tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para selecciones y aficionados, procurando que los equipos puedan jugar en horarios accesibles para sus seguidores en distintas regiones del mundo.

La FIFA adelantó que la versión final del calendario quedará lista en marzo de 2026, una vez concluidos los play-offs intercontinentales y las últimas fases clasificatorias en Europa, con lo que se definirán los seis lugares restantes para completar la lista de participantes del torneo.