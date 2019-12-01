Capturan a objetivo prioritario en Tijuana, Baja California; estaría vinculado a los Beltrán Leyva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 09:18:15

Tijuana, Baja California, a 3 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a un hombre identificado como Gustavo “N”, señalado como objetivo prioritario en Baja California vinculado al grupo de los hermanos Beltrán Leyva.

Según el Gabinete de Seguridad federal, la captura del presunto criminal se logró como resultado de la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales.

Según un comunicado oficial, gracias a trabajos de inteligencia se logró identificar a Gustavo N. como líder de una célula delictiva que opera en Tijuana, afín al Cártel de los Beltrán Leyva.

Asimismo, los agentes detuvieron a cuatro personas más, a quienes les aseguraron 9 kilógramos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que Gustavo “N” cuenta con cargos judiciales ante autoridades de Estados Unidos por trasiego de droga.