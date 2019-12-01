FIFA recibe más de 150 millones de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026

Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- La FIFA recibió más de 150 millones de solicitudes para comprar entradas a los partidos del Mundial 2026 durante la fase de venta abierta el día 11 de diciembre de 2025.

Asimismo, el organismo regulador del balompié mundial indicó que las peticiones llegaron de más de 200 países alrededor del mundo, lo que representa una demanda 30 veces superior al número de entradas disponibles y es también 3.4 veces mayor a la cifra total de espectadores presentes en los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores de del Mundial celebradas desde 1930.

En ese sentido, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que las solicitudes son 30 veces mayores a la oferta de entradas en los primeros 15 días de venta es “una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países”.

“Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol”, añadió el directivo durante su participación en el “World Sports Summit” en Dubai.

Además, la FIFA recordó que el proceso de actual estará abierto hasta el martes 13 de enero, y que tras su cierre se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados.