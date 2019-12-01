Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 10:52:49

Ginebra, Suiza, a 26 de noviembre 2026.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), confirmó que fue víctima de un ciberataque masivo, con el cual los hackers lograron robar hasta 12 gigabytes de información confidencial.

En un comunicado enviado a The Associated Press, el organismo regidor del balompié mundial aseguró que ya trabaja con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

"La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", informó la entidad.

Cabe señalar que, la semana pasada, un grupo de piratas informáticos, denominado Handsome Boy Hacking Club difundió en la red social X una imagen en la que mostraba archivos internos de la FIFA.

Días después, el colectivo pareció asumir la responsabilidad de la intrusión al responder a una publicación que señalaba una presunta filtración de más de 12 gigabytes de documentos.

Por lo anterior, la Federación condenó lo sucedido y advirtió sobre los riesgos que representa para las personas involucradas.

"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales", señaló en su comunicado.

"Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", agregó.