Este viernes arrancan los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026; México tendrá un representante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 21:22:31

Milán, Italia, 02 de marzo de 2026.- Este viernes se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, evento que reunirá a atletas de distintas partes del mundo en una de las máximas justas del deporte adaptado.

La edición 2026 contempla seis disciplinas y un total de 79 eventos que otorgarán medalla, en los que competirán los mejores exponentes del deporte paralímpico invernal.

México contará con la participación de Arly Velázquez, quien será el único representante nacional en la justa. El atleta competirá en la disciplina de Para Esquí Alpino en las siguientes pruebas:

Descenso: 7 de marzo, no antes de las 4:30 horas

Súper G: 9 de marzo, no antes de las 4:30 horas

Slalom Gigante: 13 de marzo, no antes de las 6:00 horas

La transmisión de las competencias podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de los Juegos Paralímpicos y por la señal de Claro Sports.