Este viernes arrancan los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026; México tendrá un representante

Este viernes arrancan los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026; México tendrá un representante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 21:22:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Milán, Italia, 02 de marzo de 2026.- Este viernes se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, evento que reunirá a atletas de distintas partes del mundo en una de las máximas justas del deporte adaptado.

La edición 2026 contempla seis disciplinas y un total de 79 eventos que otorgarán medalla, en los que competirán los mejores exponentes del deporte paralímpico invernal.

México contará con la participación de Arly Velázquez, quien será el único representante nacional en la justa. El atleta competirá en la disciplina de Para Esquí Alpino en las siguientes pruebas:

  • Descenso: 7 de marzo, no antes de las 4:30 horas

  • Súper G: 9 de marzo, no antes de las 4:30 horas

  • Slalom Gigante: 13 de marzo, no antes de las 6:00 horas

La transmisión de las competencias podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de los Juegos Paralímpicos y por la señal de Claro Sports.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Seis sujetos machetean a motociclista para robarle todo, en Morelia, Michoacán 
Ultiman a guardia de seguridad en plena vía pública de Ciudad Hidalgo, Michoacán
Accidente entre combi gris y vehículo deja al menos dos lesionados en Morelia
Fallece Mauricio Treviño Garza, secretario de Desarrollo Económico de Reynosa, Tamaulipas
Más información de la categoria
Entre balas e intimidación judicial, peligra la libertad de expresión en Zamora, Michoacán; gobierno de Carlos Soto denuncia a críticos ante la Fiscalía
Toma protesta el nuevo titular de la SSP de Acapulco, Guerrero; es el quinto en ocupar el cargo en la administración de Abelina López
Pide EU a sus ciudadanos a que abandonen los países de Medio Oriente, ante ataques contra Irán
En medio de depuración policiaca en Michoacán, municipales de Zacapu en la mira por presunta defensa de jefe de Jalisco
Comentarios