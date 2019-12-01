Estadio Banorte, sede del Cruz Azul; no jugará contra Puebla en el Corregidora

Querétaro, Querétaro, a 17 de julio 2026.- A través de un comunicado, la Liga BBVA MX informó que el Estadio Banorte es la sede alterna del equipo Cruz Azul, cuya cancha ya está habilitada y lista para ser usada para la jornada 2 del Torneo de Apertura 2026, con lo que se descarta la posibilidad de que “La Máquina” juegue en Querétaro.

“El Club Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026”.

En el comunicado se detalló que a solicitud del equipo Cruz Azul, se canceló el proceso iniciado para dejar sin efectos los cambios que se habían hecho tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes y para el Estadio Corregidora.

“El Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada”.

Puntualizó que la solicitud fue revisada y verificada en el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, por lo que, la LIGA BBVA MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.