España y Argentina mantienen el empate al medio tiempo de la final de la justa mundialista

España y Argentina mantienen el empate al medio tiempo de la final de la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 14:23:32
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Nueva York, Estados Unidos a 19de julio de 2026.- España y Argentina se marcharon al descanso con empate sin goles (0-0) en la gran final de la justa mundialista, tras una primera mitad intensa en el Estadio MetLife.

 

El conjunto español fue el que más tiempo controló la posesión del balón e intentó imponer su característico juego asociativo, mientras que la Albiceleste apostó por el orden defensivo y rápidas transiciones para generar peligro al contragolpe.

 

Las dos selecciones lograron aproximaciones sobre el arco rival, aunque las defensas y las intervenciones de los guardametas evitaron que el marcador se moviera durante los primeros 45 minutos.

 

Con el empate parcial, ambos equipos dejaron abierta la definición del título para la segunda mitad, en un duelo que mantiene la expectativa por conocer al nuevo campeón del mundo.

 

Tras el silbatazo del medio tiempo, la atención también se traslada al histórico espectáculo musical organizado por la Federación Internacional de Fútbol, el primero en la historia de una final mundialista, con la participación de artistas internacionales como Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna.

 

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