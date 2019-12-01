España elimina a Francia y jugará la final de la justa mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 15:29:53

Arlington, Texas, 14 de julio de 2026.- La selección de España consiguió su boleto a la final de la justa mundialista luego de imponerse 2-0 a Francia en la primera semifinal disputada este martes en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas. Con un gran desempeño colectivo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente frenó el poder ofensivo de los galos y quedó a un paso de conquistar su segunda Copa del Mundo.

La Roja tomó la ventaja al minuto 22, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penalti señalado tras una falta sobre Lamine Yamal dentro del área. El delantero español llegó así a cinco anotaciones en el torneo.

En la segunda mitad, España amplió la diferencia gracias a Pedro Porro, quien en una destacada jugada, iniciada por Dani Olmo sentenció el encuentro. Francia intentó reaccionar con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, pero se encontró con una defensa española que se encontraba muy organizada.

Con este resultado, España disputará la gran final del Mundial 2026 frente al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina, mientras que Francia jugará el partido por el tercer lugar.