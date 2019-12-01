Erick Portillo logra histórica medalla de plata para México en Mundial de Atletismo Indoor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 15:19:22

Toruń, Polonia, 21 de marzo de 2026.- El atleta mexicano Erick Portillo hizo historia al conquistar la medalla de plata en la prueba de salto de altura durante el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, tras registrar una marca de 2.30 metros, la mejor de su carrera.

Con este resultado, Portillo no solo subió al podio, sino que también consiguió la primera medalla de plata para México en la historia de este certamen bajo techo, además de poner fin a una sequía de preseas que se mantenía desde 1999.

La actuación del mexicano adquiere mayor relevancia al convertirse en el primer atleta nacional en ganar una medalla mundial en la disciplina de salto de altura, tanto en competencias indoor como outdoor.

Esta presea representa la tercera en la historia de México dentro de los Campeonatos Mundiales Indoor, consolidando un momento destacado para el atletismo nacional en escenarios internacionales.

A lo largo de la historia, los atletas mexicanos han obtenido medallas en diversas pruebas, principalmente en marcha (5 km indoor, 20 km y 50 km), así como en maratón, 400 metros planos, salto de longitud e impulso de bala.

En el historial del país, la máxima medallista en campeonatos mundiales continúa siendo Ana Gabriela Guevara, quien suma tres preseas (una de oro y dos de bronce), consolidándose como una de las figuras más importantes del atletismo mexicano.

El logro de Portillo marca un nuevo capítulo para México en el salto de altura y reafirma el crecimiento del país en pruebas de campo a nivel internacional.