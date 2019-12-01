Equipos del Atlético Morelia-UMSNH están listos para una jornada más de la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 06 de febrero de 2026.- Los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana se declararon listos para su actividad de este fin de semana en la Liga de Tercera División Profesional (TDP); el conjunto femenil recibirá a Halcones y el varonil visitará a Bucaneros.

Las nicolaitas serán anfitrionas de Uruapan en partido de la Jornada 11 del Grupo 5, que se jugará este viernes 6 de febrero a las 15:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo. Las representantes de la UMSNH llegan a este duelo como sublíderes del sector con 24 puntos, tras acumular ocho victorias, una derrota, 25 goles a favor, seis en contra y un juego pendiente, mientras que la escuadra uruapense es tercera también con 24 unidades, producto de siete triunfos, dos empates, un descalabro, ha hecho 25 anotaciones y ha recibido ocho.

“Las muchachas están motivadas, tuvimos algunos partidos amistosos, yo creo que vamos a llegar con el ritmo suficiente a este partido ante Uruapan, que está cerquita de nosotros en la tabla, es un rival difícil que ya en el anterior torneo fue subcampeón de esta Tercera División, pero sabemos que no debemos dejar ir puntos en casa”, comentó el técnico nicolaita, Francisco Farfán.

En lo que se refiere al cuadro varonil, jugará en cancha de Bucaneros en duelo de la fecha 13 del Grupo 11, que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 12:00 horas en el Deportivo 18 de Marzo. Los Zorros llegan como líderes del sector con 27 unidades, luego de nueve triunfos, dos derrotas, 38 goles a favor y 16 en contra, mientras que Bucaneros son octavos con 15 unidades al registrar cinco victorias, seis descalabros, 16 tantos a favor y 20 en contra.



“Nos cayeron muy bien los dos primeros partidos oficiales, ante Aguacateros en Copa Conecta y ante Lázaro Cárdenas ya en la Liga TDP, y ahora vamos con Bucaneros, que no ha perdido en su casa y que van a querer hacer un gran partido, nosotros iremos a lo mismo, respetando a este rival, que nos ganó en la segunda jornada, pero vamos a hacer nuestro partido”, expresó el estratega Francisco Farías.