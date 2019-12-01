Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026. - La actividad de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) llegará a la pausa invernal, pero antes se jugará una última jornada, tanto en rama femenil como en varonil, donde los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana buscarán terminar como ĺideres de sus respectivos grupos.

Primero entrarán en acción las nicolaitas, que este sábado visitarán a Brujas Fútbol Club en juego de la Jornada 11 del sector 5, que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva 7 de Mayo en San Luis Potosí en punto de las 13:00 horas.

Las representantes de la Casa de Hidalgo llegan como sublíderes de grupo con 25 puntos, producto de ocho triunfos y un empate, además de 47 goles a favor, que las convierten en la mejor ofensiva, y nueve en contra, y ganando este encuentro cerraría la primera vuelta en lo más alto del escuadrón, pues Magos descansará.

Por su parte, las Brujas se ubican en la sexta posición con 11 unidades luego de dos victorias, cuatro empates, tres derrotas y un punto extra en tanda de penales los, han anotado nueve goles y han recibido 13.

En lo que se refiere al cuadro varonil, también jugará fuera de casa este sábado a las 17:00 horas, cuando se mida al Deportivo Sahuayo en compromiso correspondiente a la fecha 9 del Grupo 11, partido que se jugará en la Unidad Deportiva Francisco García Vilchis.

Los Zorros llegan a este último cotejo del año como líderes absolutos del sector y a nivel nacional con siete triunfos en el mismo número de encuentros, además de 18 goles a favor, siendo la mejor ofensiva, y solo uno en contra, siendo la mejor defensiva.

Y el cuadro sahuayense es tercero de la clasificación con 13 unidades, luego de acumular tres victorias, dos igualadas, dos descalabros y dos puntos extras en las tandas de penales, ha convertido ocho anotaciones y recibido siete.

Cabe mencionar que con estos partidos, los representantes de la Casa de Hidalgo terminarán su actividad de 2026 en la Liga TDP y reanudarán hasta enero de 2027 con la segunda vuelta del certamen liguero y, en la caso del conjunto varonil, la Copa Promesas.