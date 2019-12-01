Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 20:57:23

Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2026.- Con una cosecha de 18 medallas, distribuidas en 2 de oro, 6 de plata y 10 de bronce, el equipo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) concluyó su participación en los Primeros Juegos Panamericanos Virtus 2026, donde representó a Morelia en las disciplinas de natación y atletismo.

Estos resultados reflejan el talento, la preparación y el compromiso de las y los deportistas morelianos, así como el trabajo de sus entrenadores y el acompañamiento institucional que impulsa el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del Imcufide.

El representativo, que conquistó un total de 18 medallas, estuvo conformado por: Jennifer Núñez, Ángel Morales, Coby Figueroa, Francisco Munguía, Franco Gómez, Abril García y Alan Méndez.

La delegación estuvo bajo la dirección de los entrenadores Héctor Román Jiménez, Juan Navarrete y Edgar Manuel Guzmán, quienes acompañaron y prepararon a las y los deportistas durante esta competencia internacional.

Cabe destacar que estos Primeros Juegos Panamericanos Virtus 2026, se realizaron del 21 al 27 de noviembre en el Estado de México, y tuvieron carácter selectivo rumbo a los Juegos Globales 2027, que tendrán como sede El Cairo, Egipto.

Con este resultado, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso al deporte incluyente, la formación deportiva y el desarrollo de atletas que, con esfuerzo y dedicación, ponen en alto el nombre de Morelia.