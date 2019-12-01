Equipo femenil de la UMSNH se corona en el Torneo de Verano de la Liga Municipal

Equipo femenil de la UMSNH se corona en el Torneo de Verano de la Liga Municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 14:35:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2026. - El conjunto femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se coronó campeón del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia al imponerse este sábado 5-1 a Febusoccer en la gran final, que se jugó en la cancha 21 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

Desde el silbatazo inicial las nicolaitas dejaron claras sus intenciones de quedarse con el título y al minuto 12 Paula Salto abrió el marcador al recibir un balón por izquierda, entrar al área y disparar cruzado con lo que puso el 1-0 que se mantuvo hasta el descanso. 

Pero en el complemento se vino la lluvia de goles, apenas al inicio 'Pau' Salto le ganó la carrera a su marcadora y definió por un costado para el segundo. Al 60' la delantera nicolaita se quitó a una rival en la media luna y sacó un disparo al ángulo para poner el 3-0.

Al 68' llegó el cuarto tanto del día para 'Pau', que se convirtió en la jugadora del partido, y al 75' Renata Ayala también se hizo presente al marcar con un tiro desde el borde del área. Todavía antes del final, llegó el descuento para Febusoccer que dejó el marcador final. 

"Me siento muy feliz por el equipo, fue un partido muy reñido, pero lo supimos manejar y se nos dio el campeonato. Es muy satisfactorio poder ayudar al equipo con goles y conseguir este título", compartió Paula Salto, autora de cuatro tantos.

Por su parte, el entrenador Francisco Farfán dijo que: "Estamos contentos por vencer a este gran rival, las chicas hicieron un gran partido y fueron muy contundentes. Sabemos que cuando nos ponemos la playera de la Universidad Michoacana debemos darlo todo y tratar de ganar todas las competencias".

Más información de la categoria
Habitantes de San Fernando pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Despliegan operativo en El Ortigal tras ataque contra militares
Despliegan mil 600 marinos en Sinaloa; ayudarán a reforzar seguridad
Emboscan a soldados en Ario de Rosales, Michoacán, hay un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
ASF denuncia desvío de 7 mil 200 mdp de gobierno de Samuel García en Nuevo León
Lluvias inundan Los Cabos; vehículos terminan arrastrados hasta el mar
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón