Equipo femenil de la UMSNH se corona en el Torneo de Verano de la Liga Municipal

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2026. - El conjunto femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se coronó campeón del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia al imponerse este sábado 5-1 a Febusoccer en la gran final, que se jugó en la cancha 21 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

Desde el silbatazo inicial las nicolaitas dejaron claras sus intenciones de quedarse con el título y al minuto 12 Paula Salto abrió el marcador al recibir un balón por izquierda, entrar al área y disparar cruzado con lo que puso el 1-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Pero en el complemento se vino la lluvia de goles, apenas al inicio 'Pau' Salto le ganó la carrera a su marcadora y definió por un costado para el segundo. Al 60' la delantera nicolaita se quitó a una rival en la media luna y sacó un disparo al ángulo para poner el 3-0.

Al 68' llegó el cuarto tanto del día para 'Pau', que se convirtió en la jugadora del partido, y al 75' Renata Ayala también se hizo presente al marcar con un tiro desde el borde del área. Todavía antes del final, llegó el descuento para Febusoccer que dejó el marcador final.

"Me siento muy feliz por el equipo, fue un partido muy reñido, pero lo supimos manejar y se nos dio el campeonato. Es muy satisfactorio poder ayudar al equipo con goles y conseguir este título", compartió Paula Salto, autora de cuatro tantos.

Por su parte, el entrenador Francisco Farfán dijo que: "Estamos contentos por vencer a este gran rival, las chicas hicieron un gran partido y fueron muy contundentes. Sabemos que cuando nos ponemos la playera de la Universidad Michoacana debemos darlo todo y tratar de ganar todas las competencias".