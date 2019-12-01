En su debut, Atlético Morelia-UMSNH jugó su primera liguilla; el equipo contó con el respaldo de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil fue una de las grandes revelaciones de la Temporada 2024-2025 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) ya que en su campaña de debut logró clasificarse a los dieciseisavos de final de filiales, la escuadra nicolaita desde su llegada al balompié profesional contó con el respaldo de la rectora Yarabí Ávila González.

Para acceder a la 'fiesta grande' los Zorros terminaron la fase regular en tercer lugar del Grupo 11 con 58 puntos, producto de 17 triunfos, seis empates y cuatro derrotas, además de 66 goles a favor, siendo uno de las mejores ofensivas, y 23 goles en contra, luego de 27 jornadas.

Ya en la liguilla, el representativo de la Casa de Hidalgo se enfrentó a Cimarrones de Sonora, que logró quedarse con el boleto a octavos tras dos buenos encuentros. En la ida, desarrollada en el Estadio Universitario Hidalgo, Atlético Morelia-UMSNH cayó 2-3, mientras que en la vuelta en territorio sonorense terminaron 0-0.

"Creo que se hizo una buena primera temporada, obviamente que nos hubiera gustado llegar más lejos, porque cuando defiendes esta camiseta esa es la exigencia, pelear siempre los primeros lugares, sin embargo, se hace un balance positivo, no olvidemos que muchos de estos jugadores nunca habían jugado profesionalmente. Claro que el objetivo para la siguiente campaña es mejorar lo hecho en la de debut", compartió el técnico nicolaita, Gustavo Farías.