El último baile de Cristiano: buscará Ronaldo despedirse de Portugal con la Copa del Mundo 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 07:35:22

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025.– A sus 40 años de edad, el astro portugués Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, confirmó que el Mundial de 2026 —que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos— será su última participación en esta competencia internacional.

“Seguro, es cierto, porque tendré 41 años. Creo que en esta gran competición... estoy disfrutando de este momento”, dijo el cinco veces ganador del Balón de Oro durante una entrevista en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudita.

Entre risas, el astro portugués también aclaró sus recientes declaraciones sobre su retiro del futbol profesional.

"Dije que me retiraría pronto, pero eso significa en diez años. La gente cree que será en seis meses o un año, ¡estaba bromeando!”.

Aun así, reconoció que “cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente”, aunque destacó que sigue en buena forma, marcando goles y disfrutando tanto con el Al Nassr como con la selección de Portugal.

“En el futbol intento disfrutar de los goles. Tengo 40 años e intento disfrutar del momento. Mi cuerpo está en buen estado, creo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, afirmó el delantero, quien se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la marca de mil goles oficiales.