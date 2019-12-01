El clavadista mexicano Emilio Treviño se corona campeón nacional NCAA en plataforma

El clavadista mexicano Emilio Treviño se corona campeón nacional NCAA en plataforma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 20:00:53
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Atlanta, Georgia, 28 de marzo de 2026.- El clavadista mexicano Emilio Treviño se proclamó campeón nacional en la prueba de plataforma durante el NCAA Division I Swimming and Diving Championships.

Representando a la Texas A&M University, el atleta logró una destacada actuación que lo llevó a lo más alto del podio frente a los mejores competidores del circuito universitario.

Treviño registró una puntuación total de 465.30 unidades, suficiente para asegurar la medalla de oro en la competencia.

Con este resultado, el clavadista reafirma su proyección internacional y continúa posicionándose como uno de los talentos mexicanos más destacados en los clavados a nivel universitario.

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