El Atlético Morelia debuta hoy en el Morelos; recibe a su barco Alebrijes de Oaxaca

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- El Atlético Morelia recibe su barco Alebrijes de Oaxaca este sábado 9 de agosto en el Coloso del Quinceo, a partir de las 4 de la tarde, en partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo de Apertura 2025 de la mediocre Liga de Expansión, esa que ni siquiera puede completar los 18 conjuntos que debería tener y la que solamente cuenta con 15 registrados, lo que obliga a que en cada fecha descanse uno.

Luego de su cuestionable empate en la primera jornada con Correcaminos en el Marte Rodolfo Ramos Segura, el conjunto de José Luis Higuera hará su debut en su estadio, su cancha y su público. Y para su fortuna recibirá a su cliente, equipo que fue el peor del torneo anterior, mismo que nunca ha podido vencer a los de la franja diagonal, porque en 11 encuentros jugados en la historia entre estos dos equipos, los de la tierra de los chapulines no han podido probar las mieles de la victoria.

Sí, el conjunto michoacano que antes fue nayarita y luego morelense, estará ante la oportunidad de sumar de a 3, habida cuenta que la diosa fortuna le ha puesto en bandeja de plata a su sparring, el cuadro de la tierra de María Sabina y sus hongos alucinógenos, el que, por cierto, no tuvo acción en la primera fecha, por lo que estará debutando en esta que es el décimo torneo en la historia de la competencia de corcholata, léase Liga de Expansión.

Con más incertidumbres que certezas por aquello de liderar el llamado G6 en una lucha contra la Federación Mexicana de Futbol, prácticamente condenada a la derrota, y porque en sus casi 5 años de historia no ha podido consolidar un cuadro base, a causa de que vive de prestado, el Atlético Morelia buscará su primera victoria bajo la conducción de Gilberto Adame, su noveno entrenador en tan pocos torneos disputados en toda su existencia.

Con su punto por el empate con Correcaminos, el Atlético Morelia ocupa la octava posición en la Tabla General, misma que lidera Tapatío con sus 2 partidos jugados, 2 victorias

y un +4 en el golaveraje. Alebrijes de Oaxaca, sin jugar, está en el escalón 12 de los 15 que tiene la Tabla General, porque lógicamente tiene 0 en el renglón de goles, mientras que la UdeG tiene un juego perdido y un -1, Dorados ha sido derrota 2 veces y está con -4 y Venados también ya cayó en 2 ocasiones y ocupa el fondo con -5.

La alineación posible del Atlético Morelia es la siguiente: Antonio Torres, Walter Ortega, José Galindo, Daniel Parra, Brayton Vázquez, Édgar Martínez, Brian Figueroa, Mauro Nambo, Brandon Ochoa, Luis Sandoval y José Flores. DT: Gilberto Adame. La de Alebrijes de Oaxaca es una incógnita porque descanso en la Jornada 1 y Ricardo Alvarado, su entrenador, estrenará oncena. Así sea.