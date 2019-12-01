DT de Mazatlán, Sergio Bueno, es sancionado por comentarios hacia árbitra Katia Itzel

DT de Mazatlán, Sergio Bueno, es sancionado por comentarios hacia árbitra Katia Itzel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 22:12:43
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Toluca, Estado de México, 17 de abril de 2026.- La Federación Mexicana de Fútbol informó que las comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria determinaron que el director técnico del Club Mazatlán, Sergio Bueno, incurrió en una conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir con los protocolos y reglamentos vigentes.

De acuerdo con el comunicado, el estratega fue sancionado con una multa económica y deberá cumplir horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género.

Asimismo, se indicó que deberá cumplir con un partido de suspensión, correspondiente a la Jornada 15.

Finalmente, las autoridades también le emitieron un apercibimiento respecto a su conducta futura.

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