Detienen a jugador de los Cowboys, Markquese Bell, por posesión de sustancias ilícitas en Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 16:11:01

Dallas, Texas, 11 de abril de 2026.- El jugador defensivo de los Dallas Cowboys, Markquese Bell, fue detenido por autoridades del suburbio de Prosper luego de una parada de tráfico en la que presuntamente se localizaron drogas dentro de su vehículo.

De acuerdo con la policía local, el incidente ocurrió la noche del viernes, cuando un oficial que realizó la detención reportó olor a marihuana. Tras ello, se llevó a cabo una inspección del automóvil.

Durante la revisión, los agentes aseguraron menos de dos onzas de marihuana, así como un cigarrillo electrónico con THC. Por estos hechos, Bell fue puesto bajo custodia y enfrenta cargos por posesión de marihuana y de una sustancia controlada.

La organización de los Cowboys confirmó que tiene conocimiento del arresto, aunque evitó emitir más declaraciones. Por su parte, Deiric Jackson, agente del jugador, indicó que su representado permitirá que el proceso legal se desarrolle conforme a la ley.