Determinará directiva de Gallos Blancos y FMF regreso de la “Resistencia” al Corregidora 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 22:03:59
Queréataro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que el regreso de la barra “Resistencia” al estadio Corregidora, será una decisión que tomen en conjunto la nueva directiva de los Gallos Blancos y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de que esta fuera vetada por ellos hechos violentos ocurridos el pasado 5 de marzo del 2022.

“Será una decisión de la propia directiva en conjunto con la Federación Mexicana, pero se considera que es que el contrato sí establece hoy sí permite, cuando menos; desconozco el contrato, pero será una decisión de la Federación, que fue quien impuso la sanción y tendrán que ser en conjunto con la directiva lo que se tiene determinado”, dijo.

Añadió que se tiene una comunicación estrecha y constante con las barras de los aficionados y que se busca garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos para prevenir cualquier situación que atente contra ella.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri González mencionó que hasta el momento no tiene conocimiento del posible regreso de esta barra.

Noventa Grados
