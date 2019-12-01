Deja Ángel “Rambo” Sosa la dirección deportiva de Gallos Blancos 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:17:00

Querétaro, Querétaro, a 11 de agosto 2025.- A través de un comunicado de prensa el equipo de Gallos Blancos informó que Ángel Raúl "Rambo" Sosa dejó el cargo como director deportivo del Club Querétaro, función que desempeñó por más de tres años.

Mencionaron que desde la llegada de Innovatio Capital como nuevos propietarios del Club Querétaro, Rambo Sosa fue pieza importante para el plantel, lo que permitió que la transición se realizara de manera ordenada y sin contratiempos, debido a su compromiso y experiencia de logró consolidar el cambio de propietarios.

"Rambo ha sido una figura muy importante en el club durante mucho tiempo y nos ha ayudado enormemente en este periodo de transición en el que buscamos iniciar una reconstrucción; le agradecemos todo su trabajo", señaló Marc Spiegel, presidente del Club Querétaro.

Explicó que la directiva trabaja en la reestructuración del equipo, por lo que se preparan para presentar a Pepe Escamilla como director deportivo.