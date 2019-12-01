De guadañazos al nocaut: así terminó la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:42:52

Monterrey, Nuevo León, 16 de marzo del 2026.- La esperada pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame finalmente se realizó durante el evento Ring Royale 2026, donde el resultado sorprendió al público luego de que el combate terminara por nocaut en el primer round a favor de Adame "El Golden Boy".

Luego de varios minutos de incertidumbre sobre si la pelea se llevaría a cabo (debido a antecedentes de cancelaciones entre ambos), los dos protagonistas aparecieron en el cuadrilátero para enfrentar una rivalidad mediática que se ha prolongado por más de dos décadas, la cual surgió a partir de desencuentros en distintos programas de televisión.

El primero en subir al ring fue Carlos Trejo, quien mantuvo un semblante serio e incluso evitó responder a la conductora Montserrat Oliver, quien le preguntó sobre su pronóstico antes del combate.

Minutos después hizo su entrada Alfredo Adame, quien fue recibido con aplausos por una parte considerable del público presente en la Arena Monterrey, donde se realizó la función.

Al sonar la campana, Trejo tomó la iniciativa en los primeros instantes del enfrentamiento y logró enviar a Adame a la lona en un par de ocasiones con dos guadañazos, lo que hacía pensar que el combate terminaría rápidamente a su favor.

Sin embargo, cuando parecía estar en desventaja, Adame reaccionó y lanzó un potente volado de derecha directo al rostro de Trejo, golpe contundente que envió al cazafantasmas a la lona de donde ya no se pudo parar.

Tras la cuenta de protección del réferi, Carlos Trejo no logró reincorporarse, por lo que se decretó la victoria por nocaut para Alfredo Adame en el primer asalto, poniendo fin al esperado enfrentamiento.