Cruz Azul jugará como local en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 16:30:08

Ciudad de México, 17 de julio de 2026.- La Liga BBVA MX confirmó que Cruz Azul disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, luego de que el club informara haber llegado a un acuerdo para utilizar dicho inmueble como su sede.

De acuerdo con el organismo, tras concretarse el acuerdo, la institución celeste solicitó dejar sin efecto el proceso que había iniciado para cambiar la sede de sus encuentros, tanto al Estadio Ciudad de los Deportes para el presente torneo como al Estadio La Corregidora para la siguiente jornada.

La Liga MX señaló que, una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, autorizó que Cruz Azul utilice el Estadio Banorte, sede previamente registrada por el club, para disputar sus compromisos como local a partir de la segunda fecha del campeonato.

Con esta decisión, el conjunto cementero tendrá como casa el Estadio Banorte durante el Torneo Apertura 2026.