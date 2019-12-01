Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 13:45:24

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- La estrella mundial Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez anunciaron su próxima boda, la cual podría convertirse en la boda deportiva más esperada a lo largo del deporte mundial.

Quien dio a conocer la noticia fue Rodríguez a través de su cuenta de Instagram, una vez que realizó una publicación con una fotografía del anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo, con la mano de CR7 debajo de la suya.

Después de darse a conocer la imagen, se especula que el icono portugués le propuso casarse a Georgina al despertar, cuando aún estaban juntos en la cama, previo a hacer sus actividades diarias.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo española en su publicación.

Ahora, se espera que en próximos días se conozcan más detalles del compromismo, una vez que llevan 9 años como pareja sentimental y ahora han decidido dar un paso adelante en su relación.