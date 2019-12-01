Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 13:45:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- La estrella mundial Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez anunciaron su próxima boda, la cual podría convertirse en la boda deportiva más esperada a lo largo del deporte mundial.

Quien dio a conocer la noticia fue Rodríguez a través de su cuenta de Instagram, una vez que realizó una publicación con una fotografía del anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo, con la mano de CR7 debajo de la suya.

Después de darse a conocer la imagen, se especula que el icono portugués le propuso casarse a Georgina al despertar, cuando aún estaban juntos en la cama, previo a hacer sus actividades diarias.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo española en su publicación.

Ahora, se espera que en próximos días se conozcan más detalles del compromismo, una vez que llevan 9 años como pareja sentimental y ahora han decidido dar un paso adelante en su relación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en Morelia, Michoacán, deja un herido; se registró en el Paso Catrinas
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Condenan a Felipe P. por violar a sus hijastras, en Purépero
Más información de la categoria
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos
Comentarios