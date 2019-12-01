Cristiano Ronaldo es suspendido 30 días por abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo es suspendido 30 días por abandonar la concentración de Portugal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 17:17:27
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Lisboa, Portugal, 19 de octubre de 2026.- La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este lunes que el futbolista Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión por abandonar la concentración de la Selección de Portugal el pasado 30 de septiembre.

De acuerdo con la Comisión de Disciplina de la FPF, el jugador viajó en su avión privado de Copenhague a Madrid tras dejar la concentración, luego de desacuerdos con el técnico Jorge Jesus.

Además de la suspensión, el astro portugués deberá pagar una multa de 255 euros, correspondiente a la sanción mínima prevista en el reglamento, que establece penas de entre uno y seis meses por abandonar la concentración de la Selección.

La suspensión comenzó a contar desde el 1 de octubre, por lo que concluirá antes de los próximos compromisos de Portugal en la UEFA Nations League, cuando se enfrente a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 16 de noviembre.

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