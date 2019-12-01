Confederación Africana de Fútbol declara a Senegal perdedor de la final y da el título a Marruecos

Confederación Africana de Fútbol declara a Senegal perdedor de la final y da el título a Marruecos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 19:13:58
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El Cairo, Egipto, 17 de marzo de 2026.- La Junta de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol determinó que la selección de Senegal perdió la final de la Copa Africana de Naciones, por lo que el campeonato fue otorgado a Marruecos.

La decisión se tomó luego de revisar los hechos ocurridos el pasado 18 de enero, cuando jugadores del combinado senegalés abandonaron momentáneamente el terreno de juego en protesta por un penal marcado a favor de Marruecos tras una revisión del VAR.

Durante el incidente, el entonces seleccionador de Senegal, Pape Bouna Thiaw, ordenó a sus futbolistas retirarse del campo. Posteriormente, el delantero Sadio Mané intervino para convencer al equipo de regresar al partido, el cual finalmente terminó con victoria para Senegal sobre el conjunto anfitrión.

La CAF explicó que la resolución se basa en el artículo 82 de su reglamento, que establece que un equipo será declarado perdedor si abandona el terreno de juego antes de la finalización reglamentaria del partido sin autorización del árbitro. Durante la protesta también se registraron momentos de tensión en el estadio, luego de que algunos aficionados intentaran invadir la cancha y se enfrentaran con personal de seguridad.

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