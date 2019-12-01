Con pronósticos a favor, el Atlético Morelia UMSNH femenil  visita este sábado al Deportivo San Juan del Río en la TDP

Morelia, Michoacan, a 29 de noviembre 2025.- El equipo de futbol femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumplirá a las 10 de la mañana de este sábado una cita con una victoria en el marco de la última jornada del Grupo 5 de la primera vuelta de la Liga de la Tercera División Profesional (TDP), porque visitará al Deportivo San Juan del Río en la Unidad Deportiva Norte de la queretana ciudad.

Una cita con la victoria, sí, porque parafraseando a Gabriel García Márquez habrá que precisar que el partido programado para este día entre el Club Deportivo San Juan del Río Femenil y el Atlético Morelia Universidad Michoacana (UMSNH) es la crónica de una victoria anunciada en favor del conjunto nicolaíta. Y razones para pronosticarlo así hay de sobra.

Todo apunta a que el conjunto moreliano cerrará su primera vuelta de la Liga TDP con una victoria que, incluso, debería ser por goleada, habida cuenta que el San Juan del Río es un equipo que no anota y le meten muchos goles. Sus estadísticas so negativas, está en el penúltimo lugar, ha ganado 2 partidos y ha perdido 6, ha anotado 7 goles y le han clavado 27.

En ese sentido el Atlético Morelia UMSNH es la otra cara de la moneda, porque ocupa el segundo lugar con 21 puntos, ha ganado 7, no tiene empates y ha sido derrotado en una ocasión, ha anotado 22 goles y solamente ha recibido 6 en contra. Total, su delantera enfrentará a una defensa muy vulnerable y sus zagueros bloquearán a atacantes totalmente inoperantes.

En suma, el cuadro dirigido por Francisco Farfán deberá salir a golear para mejorar su golaveraje, porque de darse un empate o una derrota de Zamora podrían igualarse en puntos, porque el cuadro chonguero recibirá a Mägos, equipo que tiene la ofensiva más letal, porque ha anotado 24 goles, mientras que las zamoranas y las morelianas han hecho en 22 anotaciones.

GOLEO

Un extra para el conjunto michoacano es que Adriana Ramírez, su delantera centro, podría cerrar la primera etapa en primerísimo lugar en la tabla de goleo individual, lugar que ya ocupa con 12 goles. La número 7 de las Zorros nicolaítas es un arma letal contra el vulnerable Deportivo San Juan del Río femenil. Un marcador adverso para el Atlético Morelia Universidad Michoacana sería un resultado hasta hoy improbable. Así sea.