Chivas vence 4-2 al Atlante y pelea por el liderato de la Liga MX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 22:59:43

Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre de 2026.- Las Chivas del Guadalajara derrotaron 4-2 al Atlante este sábado en el Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Santiago Sandoval fue una de las figuras del encuentro al marcar dos goles, el primero al minuto 8 y el segundo al 53. Además, un autogol de Diogo Bagüí al 36 amplió la ventaja del conjunto rojiblanco durante el primer tiempo.

En la segunda mitad, Martín Sarrafiore descontó para los Potros al minuto 60, pero Efraín Álvarez anotó para Chivas y puso el marcador 4-1. Más tarde, Jhojan Julio marcó desde el punto penal al 83 para dejar el resultado definitivo de 4-2.

Con esta victoria, el Guadalajara llegó a 29 puntos y se colocó momentáneamente en el primer lugar de la clasificación, a la espera de otros resultados de la jornada. El equipo mantiene así sus aspiraciones de terminar la fase regular entre los primeros puestos.

Por su parte, la derrota complicó el cierre del torneo para el Atlante, que se quedó con 14 unidades y sin posibilidades de clasificar a la Liguilla, de acuerdo con los reportes posteriores al encuentro.