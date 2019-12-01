Chivas, la base de la Selección Mexicana para amistosos de enero; revelan convocatoria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 09:42:24
Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- La Selección Mexicana ya tiene lista para su primer gran reto de 2026. El técnico Javier Aguirre presentó la convocatoria de 27 jugadores para los partidos ante Panamá y Bolivia, en la que Chivas vuelve a ser la base del Tricolor.

El “Vasco” apostó por una mezcla de experiencia, juventud y jugadores consolidados de la Liga MX, con el objetivo de fortalecer la identidad del equipo. Destaca que ocho futbolistas ligados a Chivas fueron llamados para este microciclo de trabajo: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González.

Convocados:

Porteros:
Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo.

Defensas:
Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo, Bryan González.

Mediocampistas:
Luis Romo, Erik Lira, Denzell García, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz.

Delanteros:
Brian Gutiérrez, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Armando González.

Noventa Grados
