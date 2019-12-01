Chivas golea 5-0 al León en partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2026.- El encuentro pendiente de la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se disputó el día de hoy en el que las Chivas de Guadalajara recibieron al León en el Estadio Akron. El conjunto rojiblanco firmó una actuación contundente y se impuso con un marcador de 5-0.

Desde el inicio del partido, el equipo dirigido por Milito mostró una postura ofensiva, generando peligro en los primeros minutos. Apenas al minuto 10, el Rebaño Sagrado ya había creado un par de oportunidades claras frente al arco defendido por Óscar García, quien evitó la caída temprana de su portería con intervenciones destacadas.

Con el paso del tiempo, Guadalajara mantuvo el control del balón y jugó mayormente en campo rival. Sin embargo, el gol se resistía hasta que al minuto 36 Brian Gutiérrez rompió el empate con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, marcando así el 1-0 y su primer tanto en la Liga MX.

Para la segunda mitad, Chivas amplió rápidamente la ventaja. Al minuto 46, Sandoval sorprendió con un zurdazo colocado al segundo poste desde los linderos del área, firmando un gol de gran calidad. Más adelante, al minuto 66, Armando González convirtió desde el punto penal para el 3-0.

En la recta final del encuentro, Ángel Sepúlveda aprovechó un rebote al minuto 90 para anotar el cuarto tanto, y ya en tiempo de compensación, al 90+9, Hugo Camberos cerró la cuenta con el quinto gol.

Con este resultado, Chivas selló una noche redonda ante su afición, dominando de principio a fin y dejando sin respuesta al conjunto de León.