Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 10:30:09

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 20 de noviembre 2026.- Sergio “Checo” Pérez, piloto de Cadillac, llamó la atención durante la primera sesión de entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas 2026, al convertirse en el primer piloto en salir a la pista.

La llovizna del jueves 19 de noviembre llevó a los equipos a limitar las actividades, debido al asfalto mojado y resbaladizo.

El piloto mexicano no dudó en comenzar con las pruebas aún con la lluvia y las complicaciones que presentaba el circuito, comenzando con la actividad aún condicionada por el clima.

Entre los pilotos que salieron junto con él al circuito estuvieron Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell y el campeón del mundo Kimi Antonelli. Sin embargo la lluvia también les jugó en contra, ya que Antonelli sufrió problemas de aquaplaning y Leclerc sufrió un derrape debido a la pista mojada.

La primera práctica concluyó sin que se registraran tiempos, por lo que tendrán que esperar a la segunda sesión para evaluar el rendimiento de las monoplazas y continuar con las pruebas en el circuito de las Vegas.