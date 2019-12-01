Checo Pérez regresa a la F1 en el Gran Premio de Australia; consigue terminar la carrera

Checo Pérez regresa a la F1 en el Gran Premio de Australia; consigue terminar la carrera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 08:04:51
Sidney, Australia, 8 de marzo del 2026.- El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez disputó su primera carrera oficial en su regreso a la Fórmula 1, luego de su salida de Red Bull Racing la temporada pasada.

En el Gran Premio de Australia, el tapatío terminó en la posición 16 con su nueva escudería Cadillac Formula 1 Team, después de que su monoplaza presentó diversos problemas durante todo el fin de semana.

La carrera también fue complicada para el equipo estadounidense, ya que el compañero de Pérez, Valtteri Bottas, abandonó la competencia en la vuelta 18 debido a una falla mecánica.

Por su parte, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team dominó la carrera con el 1-2, luego de que George Russell ganó la primera prueba de la temporada, seguido por su compañero Kimi Antonelli, quien finalizó en el segundo lugar.

Noventa Grados
