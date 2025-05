Checo Pérez reaparece ante el ojo público y deja abierta la posibilidad de volver a la F1

Puebla, Puebla, 30 de mayo del 2025.- El piloto mexicano, Sergio ´Checo´ Pérez, reapareció ante el ojo público en el Festival de las Ideas 2025, celebrado en Puebla, con su conferencia Del sueño a la pista: La trayectoria de un campeón mexicano en la Fórmula 1“, en la que dejó abierta la posibilidad de en algún momento volver al máximo nivel del automovilismo.

“Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré”, aseveró.

Durante el evento, el tapatío aseguró que ha dejado huella debido a que nunca desistió de su sueño, al buscar siempre alternativas, al tiempo que creó sus propias oportunidades para hacerlo realidad.

“Siempre se crean que si se puede y que son los mejores”, dijo a sus oyentes.

Así mismo, Sergio Pérez señaló que el apoyo de su familia ha sido fundamental a lo largo de su carrera y un pilar para cumplir cada meta y cada reto, así como se marque de manera satisfactoria cada vez que maneja un auto a toda velocidad en las pistas de diferentes países.

“Cuando llego a los go-karts y los veo preparándose para llegar a la Fórmula 1 y ser mejor que ‘Checo’ Pérez, para llegar más lejos, para mí es el legado más fuerte, lo que más he disfrutado es que ya vengan las nuevas generaciones”, afirmó.

“Lo que les quiero decir con esto, es que, si van por el camino difícil, es que van bien. Cuando miras atrás verás que siempre fue difícil, que vean que yo no me di por vencido y por eso estoy aquí, por eso todos ustedes que van por el camino difícil van bien, síganle por ahí, no se cambien al (camino) fácil, porque ese no llega a lo bueno”, sentenció.