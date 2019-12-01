Cerraran 85 de establecimientos con licencia para venta de alcohol en Querétaro por partido México vs Inglaterra

Cerraran 85 de establecimientos con licencia para venta de alcohol en Querétaro por partido México vs Inglaterra
Autor: Redacción / Fernando Trejo | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 09:52:31
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Querétaro, Querétaro a 05 de julio  de 2026.- Como parte de los operativos para evitar situaciones de riesgo y emergencias ante los posibles festejos por el juego entre México e Inglaterra, 85 negocios con licencia para venta de bebidas alcohólicas cerrarán a las 17:00 horas.

 

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro dio a conocer que los negocios que cerrarán a las 17:00 horas están ubicados en las zonas aledañas a estadio Corregidora, así como en el Centro Histórico, los Arcos, avenida Constituyentes y bulevar Bernardo Quintana, en el municipio de Querétaro.

 

“Dirección de Gobierno, informa que este domingo 5 de julio, con motivo de la jornada deportiva entre las selecciones de México e Inglaterra, 85 establecimientos con licencia para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y/o para llevar, ubicados en las zonas aledañas al estadio Corregidora, el Centro Histórico, los Arcos, avenida Constituyentes y bulevar Bernardo Quintana, en el municipio de Querétaro, deberán cerrar a partir de las 17:00 horas”.

 

Se detalló que los encargados de los establecimientos fueron notificados con anticipación por parte de las autoridades estatales y municipales con el propósito favorecer el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de bebidas alcohólicas.

 

Se mencionó que en caso de incumplir con esta medida serán acreedores a las sanciones establecidas por la ley.

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