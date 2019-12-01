Cerraran 85 de establecimientos con licencia para venta de alcohol en Querétaro por partido México vs Inglaterra

Querétaro, Querétaro a 05 de julio de 2026.- Como parte de los operativos para evitar situaciones de riesgo y emergencias ante los posibles festejos por el juego entre México e Inglaterra, 85 negocios con licencia para venta de bebidas alcohólicas cerrarán a las 17:00 horas.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro dio a conocer que los negocios que cerrarán a las 17:00 horas están ubicados en las zonas aledañas a estadio Corregidora, así como en el Centro Histórico, los Arcos, avenida Constituyentes y bulevar Bernardo Quintana, en el municipio de Querétaro.

“Dirección de Gobierno, informa que este domingo 5 de julio, con motivo de la jornada deportiva entre las selecciones de México e Inglaterra, 85 establecimientos con licencia para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y/o para llevar, ubicados en las zonas aledañas al estadio Corregidora, el Centro Histórico, los Arcos, avenida Constituyentes y bulevar Bernardo Quintana, en el municipio de Querétaro, deberán cerrar a partir de las 17:00 horas”.

Se detalló que los encargados de los establecimientos fueron notificados con anticipación por parte de las autoridades estatales y municipales con el propósito favorecer el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de bebidas alcohólicas.

Se mencionó que en caso de incumplir con esta medida serán acreedores a las sanciones establecidas por la ley.