Cerca de mil alumnas y alumnos asistieron a las visorías de la UMSNH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 19:47:09
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Con gran afluencia y total éxito se llevaron a cabo las visorías que realizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en doce disciplinas, las cuales lograron convocar a cerca de mil aspirantes. 

La captación de talento tanto en la rama femenil como varonil para levantamiento de pesas, voleibol, fútbol, básquetbol, atletismo, tiro con arco, bádminton, ajedrez, box, judo, natación y para el equipo de porristas se llevó a cabo del 8 al 12 de septiembre en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

El director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique indicó que, las visorías cumplieron su objetivo, ya que fueron detectados varios talentos que ayudarán a las selecciones de distintas disciplinas a ser más competitivas de cara al proceso de la Universiada Nacional 2026.  “El nivel fue muy bueno, muchas de las alumnas y alumnos que vinieron se van a quedar y van a participar dentro de este periodo de Universiada”. 

El funcionario se mostró agradecido con la participación de la comunidad estudiantil y destacó el respaldo que le ha dado al deporte la actual administración.  “La respuesta ha sido increíble, cerca de mil atletas, mucha calidad, cada día encontramos más respuesta al tema deportivo, se nota este gran apoyo que ha dado la rectora Yarabí Ávila González al deporte”. 

Cabe recordar que, la UMSNH viene de firmar un año histórico en dicha justa al llevar un total de 161 deportistas a la Universiada Nacional 2025 y obtener 26 medallas, de las cuales fueron seis de Oro, cuatro de Plata y 16 de Bronce.

