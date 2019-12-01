Celebra la SSC el Día del Policía con la carrera Defendiendo Querétaro

Querétaro, Querétaro, 21 de diciembre del 2025.- Con el propósito de fomentar la convivencia entre corporaciones de seguridad y fortalecer la salud física y mental a través del deporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo la Segunda Carrera “Defendiendo Querétaro”, en el marco del Día del Policía.



Durante el evento, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, destacó la importancia del deporte como una herramienta clave para fortalecer no solo la condición física, sino también la disciplina y el compañerismo de quienes diariamente trabajan por la seguridad de las familias queretanas.

En los resultados deportivos, los tres primeros lugares de la categoría 5 kilómetros femenil fueron obtenidos por elementos de la Policía Estatal y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que en la categoría 5 kilómetros varonil los primeros lugares correspondieron a Policías Municipales.

Mientras que en los 10 kilómetros femenil, los tres primeros lugares fueron para Policías Estatales y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en los 10 kilómetros varonil, para Policías Municipales.

Entre las autoridades que asistieron al evento se contó con la presencia del comandante de la 17ª Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández; el Senador, Agustín Dorantes Lámbarri; los Secretarios, de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete Tercero; de Salud, Martina Pérez Rendón; la directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Iridia Salazar Blanco; así como la coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, Irene Quintanar Mejía.