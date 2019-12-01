Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- Más de mil personas de distintas edades participaron en la Carrera Ponte Pila 2026, celebrada este domingo por la mañana en la avenida Camelinas, en Morelia, informó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Durante la jornada, organizada de manera simultánea en todo el país a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), las y los competidores recorrieron 5 kilómetros en las modalidades de carrera y caminata. La salida y la meta se ubicaron en el cruce de la avenida Camelinas y la calzada Ventura Puente, con retorno en el monumento El Ancla del Boulevard García de León.

“Estamos muy contentos por la gran respuesta que tuvo esta carrera. Las inscripciones fueron gratuitas y se agotaron apenas unas horas después de abrirse. Agradecemos estas iniciativas de la Conade porque activan físicamente a toda la población, y es fundamental darles continuidad porque el deporte transforma vidas”, afirmó el director de la Cecufid, Raúl Morón Vidal.

Cabe recordar que esta fue la segunda edición del evento; en 2025 se tuvo como sede el Zoológico de Morelia y en esta ocasión se apostó por un escenario distinto para que las y los participantes vivieran una experiencia renovada.

La carrera buscó acercar el deporte a más personas y ofrecer a las familias un espacio de convivencia. Al formar parte de una activación nacional simultánea, también se fomentaron hábitos saludables y se enfatizó la importancia de mantener un estilo de vida activo.