Canelo Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre en Arabia Saudí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:38:01

Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez volverá al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudí, en una pelea cuyo rival aún no ha sido definido.

El anuncio fue realizado por Turki Alalshikh, propietario de Ring Magazine, quien informó en redes sociales que la función llevará por nombre “México contra el mundo” y se celebrará horas antes del aniversario de la Independencia de México.

El regreso del tapatío se da tras su derrota del 25 de septiembre pasado ante el estadounidense Terrence Crawford, combate en el que perdió los títulos de la división supermediana y mostró menor velocidad, lo que generó dudas sobre la etapa final de su carrera. Posteriormente, Álvarez se sometió a una cirugía de codo.

Con un récord de 63 victorias (39 por nocaut), tres empates y dos derrotas, Canelo es considerado el boxeador mexicano más destacado de los últimos 25 años. No obstante, su trayectoria reciente ha sido cuestionada por evitar combates ante rivales como David Benavidez, quien ha insistido en enfrentarlo sin éxito.

La pelea en Arabia Saudí marcará un nuevo capítulo en la carrera del mexicano, en medio del debate sobre su vigencia en la élite del boxeo mundial.