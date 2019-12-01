Cadillac anuncia fecha en la que presentará el auto de 'Checo Pérez'

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de diciembre 2025.- Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, anunció que el próximo 8 de febrero de 2026, presentará el monoplaza que será pilotado por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, durante la temporada 2026.

Cabe señalar que la empresa norteamericana decidió hacer público el automóvil durante la celebración del Super Bowl LX, en el Levi´s Stadium, ubicado en el estado de California.

“El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos", expresó Dan Towriss, CEO de la escudería.

En ese sentido, el directivo aseguró que su equipo está orgulloso de su “herencia americana”.

"Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso", agregó Towriss.

