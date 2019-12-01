Brandon Vieyra, cuarto nicolaita que debuta en la Liga de Expansión

Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana sigue siendo semillero del Atlético Morelia, pues en dos años y medio de la alianza con la casa de estudios, han sido cuatro los jugadores nicolaitas que han debutado en la Liga de Expansión, el último de ellos es Brandon Vieyra.

Con apenas 18 años, pero un gran talento, Vieyra Fuerte llamó la atención del cuerpo técnico de los Canarios, que ya lo convocaba desde hacía dos partidos, sin embargo, fue hasta el sábado pasado, en la vuelta de los cuartos de final ante Venados de Mérida, que el estudiante nicolaita tuvo sus primeros minutos al entrar al 90' y participar en el tiempo agregado para formar parte del equipo que logró su calificación a semifinales.

"Me siento demasiado contento y feliz, era algo que desde que llegué al equipo de la Universidad Michoacana me propuse, buscar subir, porque es el objetivo que me puse y cumplirlo es una emoción que no asimilo todavía", compartió el extremo de los Zorros tras sus primeros minutos en el Estadio Morelos.

Brandon, manifestó su satisfacción por debutar en la Liga de Expansión en el partido en el que se estaba logrando la calificación a semifinales, tras asegurar que no se conformará con lo conseguido hasta ahora y seguirá poniendo todo su esfuerzo para tener más oportunidades.

"Estoy demasiado feliz, pero con los pies en la tierra de que tengo que seguir trabajando, de que ahora son cinco, ocho minutos, después tienen que ser más. Y para agregarle la cereza al pastel, me tocó debutar en una liguilla, se me hace algo más especial todavía y me emociona mucho".

El joven moreliano, que llegó apenas esta temporada a las filas del Atlético Morelia-UMSNH, también reconoció el apoyo que la rectora Yarabí Ávila González le ha dado a este proyecto.

"Quiero agradecer a la rectora, que desde el día uno sentí el apoyo. También agradezco a todo el club, a todos los que forman esta familia, porque sin ellos no sería posible y también a todo mi equipo de Tercera División".

Cabe recordar que Brandon Vieyra es el cuarto nicolaita que debuta en la Liga de Expansión después de Mauro Nambo, Juan Luis Conejo y Ronaldo Alejandre. Actualmente Nambo, Conejo y Edgar Sebastián Sánchez forman parte de la plantilla rojiamarilla.