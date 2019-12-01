Borussia Dortmund vence 2-1 al Real Betis en la cuarta jornada Champions League

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 19:00:32

Dortmund, Alemania, 4 de noviembre de 2026.- El Borussia Dortmund consiguió una victoria de 2-1 frente al Real Betis este miércoles, durante la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en un encuentro disputado en el Signal Iduna Park.

Después de una primera parte sin goles, el conjunto alemán abrió el marcador al minuto 49, cuando Fábio Silva aprovechó un rebote del guardameta Álvaro Valles para enviar el balón al fondo de la portería.

El equipo español respondió al minuto 67 con un tanto de Aitor Ruibal, quien recibió un pase de Abde Ezzalzouli y consiguió empatar el encuentro para los visitantes.

Sin embargo, la respuesta del Dortmund llegó poco después. Al minuto 72, el joven griego Konstantinos Karetsas recibió un pase de Fábio Silva y sacó un disparo desde fuera del área para marcar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, el Borussia Dortmund sumó su tercera victoria en la fase de liga de la Champions League, mientras que el Real Betis sufrió su primera derrota en la competición.