Celaya, Guanajuato, a 19 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil se metió al Estadio Miguel Alemán Valdés para vencer 1-0 al Atlético Celaya de la Liga Premier B en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Promesas 2026 y quedarse con el boleto a la siguiente ronda tras imponerse 4-3 en el global.

Conscientes de que solo el triunfo les servía para avanzar en la justa, los Zorros salieron lanzados al ataque y se hicieron dominadores del encuentro, por lo que desde los primeros minutos empezaron a tocar la puerta rival.

Al minuto 7 César Cruz sacó un potente disparo desde las afueras del área que el arquero local mandó a tiro de esquina y al 16' Carlos Suazo también intentó con un zurdazo desde tres cuartos de cancha, pero nuevamente el guardameta celayense envío el esférico al corner con un manotazo, por lo que la pizarra no registró movimiento durante los primeros 45 minutos.

En el arranque del complemento los de la Casa de Hidalgo retomaron el control de la pelota en busca de la meta rival y al 53' llegó un desborde por la derecha de Cruz que mandó un centro a Suazo, quien remató de media tijera, pero el arquero local rechazó, sin embargo, el balón le quedó a Brandon Vieyra, que no perdonó y puso el 1-0.

Después el partido se hizo de ida y vuelta, ambos equipos querían hacer daño a la portería rival, por parte del cuadro guanajuatense el exnicolaita, Francisco Vivas, remató de cabeza tras un centro desde la derecha, pero el balón se fue por un costado.

Mientras que los Zorros buscaron capitalizar los espacios que dejaron atrás los Toros y en un rápido contragolpe Edgar González estuvo a punto de incrementar la ventaja, pero el portero local volvió a hacerse presente al atajar abajo y al rincón, por lo que el marcador ya no se movió.

Después de esta nueva victoria, el Atlético Morelia-UMSNH se medirá a la filial del Querétaro en los octavos de final, serie que se disputará ya en 2027 con fechas y horarios por definir.