Atlético Morelia-UMSNH Varonil visita Zacapu este viernes

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil regresa a la actividad y este viernes visita al Atlético Valladolid (Guerreros Zacapu) en acciones de la Jornada 5 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tendrá como sede la Cancha Luna Griss de Zacapu, en punto de las 16:00 horas.

Los Zorros llegan a este compromiso como líderes del sector al marchar con paso perfecto tras cuatro victorias en el mismo número de encuentros, lo que deja un total de 12 puntos, además de ser la mejor ofensiva con 12 goles a favor y solo uno en contra.

Por su parte, el cuadro con sede en Zacapu se ubica en el tercer lugar de la clasificación con seis unidades, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, ha marcado ocho anotaciones y ha recibido siete.

"Todos los partidos del Grupo 11 son muy difíciles, todos los equipos tienen buenos proyectos y este de Zacapu ha ido creciendo. Es una cancha muy complicada, con un rival que respetamos mucho, un cuerpo técnico que ya tiene muchísima experiencia, sabemos que tendremos que hacer un gran esfuerzo para poder encarar este juego", comentó el timonel Gustavo Farías.

Respecto a las victorias que llevan los representantes de la Casa de Hidalgo en este arranque del campeonato, el estratega nicolaita no echa las campanas al vuelo y mantiene la calma, consciente de que todavía falta mucho camino por recorrer.

"Nosotros tenemos que seguir trabajando, poner los pies sobre la tierra, esto apenas empieza, nos ha ido bien al inicio de esta temporada, pero tenemos que trabajar y corregir los errores que hemos encontrado en los partidos que llevamos", comentó.

En lo que se refiere al Atlético Morelia-UMSNH Femenil, por segundo fin de semana consecutivo, no tendrá actividad luego de que el Comité Ejecutivo de la Liga TDP determinó la cancelación del juego ante Bucaneros FC, que estaba programado para este viernes 30 de octubre de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.

De este modo, las representantes de la Máxima Casa de Estudios, que la fecha anterior descansaron, volverán a tener actividad oficial en la novena jornada, cuando visiten a Cajeteras Celaya el 6 de noviembre en el Estadio Universitario de la ULMX a las 13:00 horas.