Atlético Morelia-UMSNH varonil se juega el liderato de gruppo en la Copa Promesas

Morelia, Michoacán, a 05 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil vuelve a la actividad de la Copa Promesas 2026, luego de que este martes visitará a los Gorilas de Juanacatlán de Segunda División en partido de la Jornada 5, que se llevará a cabo en el Instituto Oviedo Campus Náutico de León, Guanajuato a las 16:00 horas.

En este encuentro estará en juego el liderato del Grupo 9, que por ahora le pertenece a los Zorros con ocho unidades, tras dos victorias, un empate y un punto extra tras ganar una tanda de penales, además de ocho goles a favor y uno en contra.

Por su parte, los Gorilas también suman ocho unidades al registrar los mismos dos triunfos, una igualada, un descalabro, un punto extra tras imponerse en una serie desde los 11 pasos y seis tantos a favor por tres en contra.

“Va a ser un partido complicado, Gorilas es un equipo muy fuerte en su casa, lo viene demostrando, es una cancha muy complicada, muy rápida y ellos que tienen muy buenos jugadores, pero nosotros debemos tener paciencia, ser un equipo muy ordenado y buscar primero tener el cero en nuestro arco para de ahí partir, porque va a ser un partido en el que se disputan muchas cosas”, manifestó el técnico nicolaita, Gustavo Farías.

Por otro lado, aseguró que hay buen ánimo en el equipo luego de ser líderes en la copa e iniciar la nueva temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) con un triunfo, sin embargo, también dijo que mantienen los pies en la tierra.

“Iniciar un torneo como la Tercera División y ganar en casa te da mucha seguridad, pero sabemos que esto se puede acabar, los resultados son los que mandan, en ese sentido estamos tranquilos, queremos no acelerarnos y llevar paso a paso lo que sigue de la competencia”.

Cabe recordar que estos equipos se vieron las caras en la fecha 2 del torneo copero, en la que los nicolaitas aprovecharon la localía del Estadio Universitario Hidalgo para quedarse con la victoria por 2-1.