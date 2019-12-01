Atlético Morelia-UMSNH varonil sale victorioso de Zamora

Zamora, Michoacán, a 24 de octubre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil firmó su cuarto triunfo consecutivo en este arranque de temporada, al imponerse 1-0 al Deportivo Zamora en juego de la Jornada 4 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como sede la cancha de la Unidad Deportiva “El Chamizal”.

Los primeros 45 minutos fueron muy reñidos, los dos equipos luchaban por el control del esférico, pero las jugadas más peligrosas llegaron por parte de los Zorros, la primera fue al 26' cuando en un rápido contragolpe Edgar González entró al área por la banda derecha y sacó un disparo cruzado que pasó rozando el poste.

Al 38' nuevamente 'Chino' estuvo cerca de abrir el marcador luego de un centro que llegó desde el sector derecho, pero el delantero nicolaita no alcanzó a empujar la pelota, por lo que terminó el primer tiempo sin movimientos en el marcador.

Apenas comenzaba la parte complementaria y el arquero nicolaita, Francisco Cervantes, evitó la caída de su arco al ganarle un mano a mano al delantero zamorano con espectacular achique con el que mandó el balón a tiro de esquina.

Pero de inmediato vino la respuesta de los Zorros por medio de César Cruz, quien recibió un centro al área y conectó un sólido cabezazo que se fue por un lado de la meta zamorana.

Y la tercera fue la vencida para 'Chino', pues al 62' le llegó un centro perfecto desde el sector derecho y con un potente frentazo mandó el esférico a las redes para marcar el único tanto del partido.

Con estos tres puntos, Atlético Morelia-UMSNH llega a 12 para consolidarse como líder del sector 11 y en su siguiente compromiso volverá a jugar de visita, ahora ante Atlético Valladolid, encuentro programado para el viernes 30 de octubre a las 16:00 horas en la Cancha Luna Griss de Zacapu.