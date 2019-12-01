Sahuayo, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil concluyó una primera vuelta perfecta en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que logró su octavo triunfo consecutivo al derrotar 2-1 a Deportivo Sahuayo en duelo de la Jornada 9 del Grupo 11, que se realizó en la Unidad Deportiva Francisco García Vilchis.

Corría apenas el minuto 2 cuando la escuadra local llegó con peligro, luego de que Emiliano Ramírez se encontró un balón en la media luna y sacó un disparo colocado que el arquero nicolaita, Francisco Cervantes, desvió con un manotazo.

Después de eso, los Zorros se acomodaron en el terreno de juego, equilibraron el trámite del partido y al 29' rompieron el cero cuando Juan Pablo Pizano 'Hulk' pegó un potente derechazo desde las afueras del área tras un rechace rival.

Y al 40' llegó el segundo tanto nicolaita por conducto de César Cruz 'Camaro', que aprovechó una serie de rebotes dentro del área y mandó el esférico al fondo para poner el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento el duelo se mantuvo parejo y disputado, ambas escuadras luchaban por el control de la pelota y al 56' Carlos Arredondo descontó por el cuadro sahuayense y puso en la pizarra el marcador que sería definitivo.

En la recta final, el cuadro local se lanzó al ataque en busca de la igualada, sin embargo, la defensa del representativo de la Casa de Hidalgo se mostró ordenada y concentrada, por lo que el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH varonil llegó a 24 puntos, por lo que cerrara el 2026 como líder del Grupo 11 y también líder nacional de la Liga TDP, y su próximo compromiso será hasta enero de 2027 que se reanude la actividad tras la pausa invernal.